No município, são 1.769 famílias cadastradas no auxílio. - Foto: Divulgação.

Publicado 29/11/2021 21:03 | Atualizado 29/11/2021 21:06

QUISSAMÃ - "As incertezas do Auxílio Brasil”. Este é o tema da live que acontecerá na próxima quarta-feira (1º), às 18h, com transmissão pelo Facebook da prefeitura de Quissamã. Na ocasião, será abordada a migração do Bolsa Família, programa do governo federal que existia há 14 anos, para o novo programa, o Auxílio Brasil. No município, são 1.769 famílias cadastradas.



O tema será debatido pela prefeita e assistente social, Fátima Pacheco; pela secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães; pela coordenadora do CadÚnico em Quissamã, Adília Carla; e com a participação da coordenadora estadual do Cadastro Único (CadÚnico), Anne Lima; e da ex-coordenadora do CadÚnico, da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Simone Barreto.



"Quanto mais informações corretas tivermos, menos as pessoas ficam aflitas. O programa ainda está se consolidando e o que há de informação disponível vamos explicar aos nossos assistidos", disse a prefeita Fátima Pacheco.