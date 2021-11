Fátima Pacheco e o vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista também esteve no local. - Foto: Divulgação.

Publicado 23/11/2021 17:15 | Atualizado 23/11/2021 17:17

QUISSAMÃ- Nesta semana, a prefeita de Quisssamã, Fátima Pacheco acompanhou o andamento do serviço de desassoreamento que está sendo realizado em uma extensão de 13 quilômetros do Canal Campos-Macaé. A ação é resultado de uma parceria do município com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS.

Vale ressaltar que o Programa Limpa Rio, disponibilizou ao Município uma máquina dragline. O vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista também esteve no local. No final do mês de outubro, o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, se reuniu com a Prefeita Fátima Pacheco, sobrevoou o Canal e assumiu o compromisso da parceria com o município.



Com uma importante função ambiental, e relevância para a agricultura local, o canal também apresenta potencial turístico. “O desassoreamento vai gerar benefícios, principalmente ao meio ambiente com uma nova vegetação, além da utilização agrícola”, comentou Marcelo Batista.



A Prefeita Fátima Pacheco ratificou a importância da parceria com o com o governo do Estado e a presteza do Governador Cláudio Castro na resolutividade das demandas apresentadas pelo Município. “O investimento é resultado de uma ação conjunta com a secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, que vai impactar em diversos setores. O diálogo constante com o governo do Estado é positivo e com bons resultados para Quissamã ”, avaliou a Prefeita Fátima Pacheco.