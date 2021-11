As aulas foram retomadas há mais de 40 dias de forma gradativa seguindo o Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais. - Foto: Secom.

As aulas foram retomadas há mais de 40 dias de forma gradativa seguindo o Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais.Foto: Secom.

Publicado 23/11/2021 18:34 | Atualizado 23/11/2021 18:35

QUISSAMÃ - Mais de 80% dos alunos da rede municipal de Quissamã retornaram às escolas e creches no ensino híbrido - uma mistura entre o ensino presencial e online. As aulas foram retomadas há mais de 40 dias de forma gradativa seguindo o Plano de Retorno às Atividades Presenciais das Escolas Públicas Municipais, elaborado por meio de um processo de escuta de uma Comissão com pais e servidores da Educação e tem como base pesquisas e recomendações de várias instituições como a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).



A secretária de Educação, Helena Lima, destaca que desde o início das aulas presenciais, em outubro, não houve notificação de casos de Covid-19 entre alunos, professores, merendeiras, pessoal de secretaria, segurança, porteiros e coordenações. A rede municipal de Quissamã conta com 4.504 alunos do Berçário à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1.120 funcionários.



"Esse crescimento quer dizer que os pais estão se sentindo confiantes para retornar com seus filhos e se adaptar aos protocolos para garantir a segurança e, juntamente, com isso fazemos o monitoramento diário com a equipe da Saúde para saber se houve contágio. Até o momento, não foi notificado nem um caso", frisou a secretária.



Para garantir maior segurança a estudantes e funcionários, a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu o Kit-Covid ( sabonete líquido, álcool gel, uma máscara e uma squeeze) para funcionários e os alunos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental.



Medidas de proteção



Em regime híbrido, as aulas acontecem em revezamento semanal e em etapas a fim de prevenir e controlar a transmissão da Covid-19. As medidas devem ser cumpridas enquanto durar o estado de calamidade pública.



A secretária de Educação, Helena Lima, explica que a temperatura é aferida logo na entrada; o uso de máscara é obrigatório a todos; e são disponibilizadas pias para higienização das mãos com água e sabão, papel toalha, além de dispenser com álcool gel. O aluno ou funcionário que estiver com temperatura igual ou superior a 37,8ºC vai retornar imediatamente para casa. As escolas estão demarcadas no piso delimitando a área de circulação e afixados cartazes com conteúdo preventivo.



Nas salas de aula, as cadeiras têm distanciamento de 1,5m ou mais e são organizadas no mesmo sentido. A limpeza das salas é feita antes e após o uso das turmas e a merenda é servida em quentinhas e nas salas de aula.