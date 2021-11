Isis das Chagas, secretária de Esporte e Lazer de Quissamã, foi uma das autoridades convidadas, para que pudesse participar ativamente do evento levando os projetos da cidade e esclarecendo dúvidas. - Foto: Divulgação.

Isis das Chagas, secretária de Esporte e Lazer de Quissamã, foi uma das autoridades convidadas, para que pudesse participar ativamente do evento levando os projetos da cidade e esclarecendo dúvidas. Foto: Divulgação.

Publicado 23/11/2021 17:42 | Atualizado 23/11/2021 17:45

QUISSAMÃ - Isis das Chagas, secretária de Esporte e Lazer de Quissamã, foi uma das autoridades convidadas, para que pudesse participar ativamente do evento levando os projetos da cidade e esclarecendo dúvidas. Na manhã da última segunda-feira (22), a secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Rio de Janeiro, realizou o evento "Unidos pelo Esporte", no Estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã.

O encontro tinha como intuito, compartilhar experiências e fazer com que governo e municípios, conduzissem juntos, a política e o esporte do Rio de Janeiro. Isis das Chagas, secretária de Esporte e Lazer de Quissamã, foi uma das autoridades convidadas, para que pudesse participar ativamente do evento levando os projetos da cidade e esclarecendo dúvidas. O Rio de Janeiro é uma das 27 unidades federativas do Brasil que é dividida em 92 municípios. Aproximadamente 60 secretários participaram do evento.



"É muito importante essa aproximação da Secretaria Estadual de Esporte e o contato direto com cada secretário, principalmente num momento de retomada dos eventos esportivos. Os municípios precisam desse apoio irrestrito, já que a grande maioria, assim como Quissamã, está reiniciando os núcleos esportivos com a certeza de que dias melhores virão para a população", afirmou Isis.



Segundo o secretário de Esporte Lazer e Juventude do Estado, Gutemberg Fonseca, o grande desafio é dar acessibilidade ao esporte. “A gente começa agora com o primeiro módulo, que contempla 500 núcleos, e chegaremos ao total de 1500, em todas as regiões do Estado. Nosso objetivo é formar cidadãos, descobrir talentos e futuros campeões. Além disso, estamos tratando da regulamentação do programa Bolsa Atleta, para poder dar apoio a atletas e paratletas, da base ao alto rendimento”, concluiu.



O evento tratou ainda de outras pautas importantes, como a metodologia de trabalho da equipe técnica, a Lei de Incentivo ao Esporte, e a Caravana que a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje) fará nos municípios.