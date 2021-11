O resultado será publicado em 16 de dezembro e estará disponível em todas as escolas. - Foto: Divulgação.

O resultado será publicado em 16 de dezembro e estará disponível em todas as escolas.Foto: Divulgação.

Publicado 29/11/2021 21:12

QUISSAMÃ - Termina nesta terça-feira (30), o prazo da pré-matrícula na rede municipal de ensino de Quissamã. Para o ano letivo de 2022, são oferecidas 1.663 novas vagas. A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), disponibiliza o cadastro online ou presencial de acordo com o segmento.Para a creche (idade de zero a dois anos e 11 meses), os pais e responsáveis devem retirar o formulário em qualquer unidade escolar da rede municipal, de 8h às 15h30, ou no site da Prefeitura de Quissamã, no endereço do governo (clique aqui). O formulário deverá ser entregue preenchido junto a Certidão de Nascimento da criança, comprovante de residência e declaração de trabalho da mãe na sala da Supervisão Educacional, na sede da Prefeitura.