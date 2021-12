A noite deste sábado (11) foi de Cantata Natalina no Centro Cultural Sobradinho. O evento faz parte da programação do Natal Luz, Viver Quissamã. - Foto: Divulgação.

Publicado 13/12/2021 21:23 | Atualizado 13/12/2021 21:37

QUISSAMÃ - A noite deste sábado (11) foi de Cantata Natalina no Centro Cultural Sobradinho. O evento faz parte da programação do Natal Luz, Viver Quissamã. O coral Sons e Acordes, sob o comando da regente Iara Paula, entoou canções com mensagens de paz e esperança. Neste domingo (12), às 19h, na Praça Central, será a vez da Orquestra Brazilian Piper.

A população pode ainda apreciar a decoração natalina, na Praça Brigadeiro José Caetano, com árvores iluminadas, bolas, trenó e presentes gigantes, além da casa de Papai Noel. Em toda a cidade, são cerca de 1 milhão de microlâmpadas na decoração natalina.



"Esses momentos são essenciais para que possamos ter esperança de dias melhores, o Natal é tempo de renovação. A Prefeitura preparou uma programação de qualidade, que o quissamaense merece, temos muitos eventos ainda pela frente", frisou a prefeita Fátima Pacheco.



Fundado em 2008, o Coral é regido pela professora Iara Paula. Nesta noite de Cantata, o Coral foi acompanhado pelo professor de piano do Sobradinho, Joel Bezerra, e o ex-aluno do Centro Cultural, o violonista e flautista Cleyson Ramos. O Coral Sons e Acordes teve ainda a participação de membros da Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, dos ex-alunos da oficina de Música do Sobradinho e dos solistas Solista Yasmim Leporace e João Candido.



Aluna do Centro Cultural Sobradinho, Letícia Ribeiro do Espírito Santo leu uma mensagem de reflexão. “Simplesmente o simples tornou-se complicado, os tons de azul do céu parecem mais distantes e a orquestra do tempo continua rapidamente. As linhas da melodia contornam o horizonte e pela janela o cheiro da saudade me devora incessantemente … com todo esse movimento do universo, o amor se ressignificou...”.



Prestigiaram o evento: moradores de Quissamã, o vice-prefeito, Marcelo Batista; a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas; demais secretários e subsecretários e os vereadores Ailson Belarmindo, Maurício Bugguinho e Fábio Castro.