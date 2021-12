Quissamã vai sediar a 2ª Etapa Feminina da Liga do Interior de Voleibol (LIV-RJ) neste sábado (11), - Foto: Divulgação.

Publicado 10/12/2021 22:40

QUISSAMÃ - Quissamã vai sediar a 2ª Etapa Feminina da Liga do Interior de Voleibol (LIV-RJ) neste sábado (11), a partir das 9h, no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha. Quatro equipes da categoria adulta, disputarão essa fase: Quissamã e três representantes de Campos de Goytacazes, Royal Vôlei, Casa dos Esportes e Esporte Vida, as duas últimas representando a Fundação Municipal de Esportes (FME).

Bruna Pessanha, coordenadora de Projetos Esportivos, disse que a competição representa a força do voleibol do interior. Ela lembrou que essa é a segunda etapa da qual Quissamã participa.

"Essa é a segunda etapa e estamos confiantes que entraremos em quadra para fazer uma bela partida. Gostaria de agradecer à secretaria de Esporte e Juventude por abraçar o projeto e incentivar a participação da equipe de Quissamã", disse.

Nesta etapa, as quatro equipes jogarão entre si e as semifinais serão estabelecidas pelos cruzamentos: 1° x 4° e 2° x 3°, com os vencedores fazendo a final. Os dois primeiros colocados vão receber troféus e medalhas. As partidas serão disputadas em melhor de dois sets de 21 pontos. Em caso de empate, haverá o terceiro set de 12 pontos.

"Como secretária de Esporte e Juventude, fico muito feliz em poder sediar a última etapa do ano com público no Ginásio, ainda mais pelo fato do torneio acontecer em um momento tão importante de retomada das atividades esportivas. A pandemia mudou a rotina das pessoas e a situação ainda exige medidas de prevenção, mas com planejamento e responsabilidade será possível realizarmos o evento", declarou Ísis das Chagas.