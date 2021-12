Prefeita de Quissamã e presidente do consórcio, Fátima Pacheco, esteve presente na solenidade, nesta sexta-feira (8). - Foto: Divulgação.

Publicado 08/12/2021 15:42 | Atualizado 08/12/2021 15:44

QUISSAMÃ - Foi inaugurado nesta sexta-feira (8), pelo CIDENNF (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense), a Sede Regional do SIM, em Italva, no Noroeste do estado do Rio. O SIM é o serviço de inspeção municipal e fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal.



Um produto aprovado pelo SIM de um município pode ser comercializado dentro dos limites territoriais municipais. Para ser vendido em outros municípios é preciso aprovação do órgão federal correspondente, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).



Já com a Sede Regional do SIM/CIDENNF, os produtos ali aprovados poderão ser comercializados livremente por todos os 10 municípios participantes do Consórcio (Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana).



Na sexta-feira mais dois municípios se juntaram oficialmente ao Consórcio: Miracema e Porciúncula. Com a Sede Regional do SIM/CIDENNF, os produtores destes 12 municípios terão acesso mais fácil e mais desburocratizado a um mercado consumidor bem maior.