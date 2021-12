Papai Noel, na companhia de seus ajudantes, percorreu ruas e bairros do município em um transporte iluminado, decorado e musical, transformado em um palco itinerante. - Foto: SECOM/Dhonathan Pessanha.

QUISSAMÃ - Pelo segundo final de semana consecutivo, a Secretaria de Cultura e Lazer de Quissamã, levou o Natal itinerante, para as ruas da cidade. Papai Noel, na companhia de seus ajudantes, percorreu ruas e bairros do município em um transporte iluminado, decorado e musical, transformado em um palco itinerante.

Durante o percurso pelas ruas da cidade, mensagens de Natal transmitem otimismo e esperança. No último final de semana, o cortejo de Papai Noel percorreu Santa Catarina, Alto Grande, Pindobas, Nosso Senhor do Bonfim, Boa Vista, Mutum, Machadinha, Santa Luzia, Bacurau, Beira de Lagoa, Centro, Caxias, Alto Alegre e Vista Alegre.

A secretária da Cultura e lazer, Kitiely Freitas, afirma que é um momento de resgate, com o intuito de manter um espírito de união e solidariedade. "A ideia é circular pela cidade para que a comunidade não precise ir até o Centro para se encantar com o Natal. Terá o Natal Itinerante em todas as localidades de Quissamã para levar o espírito natalino a todos, com o Papai Noel, personagem simbólico que encanta crianças e adultos".