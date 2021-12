Subtenente Borges e Sargento Isaque, foram homenageados no 32° BPM (Macaé), com diplomas pelos bons serviços prestados à sociedade, no ano de 2021. - Foto: Reprodução.

Publicado 03/12/2021 12:42 | Atualizado 03/12/2021 12:43

QUISSAMÃ - Dois policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), em Quissamã, Subtenente Borges e Sargento Isaque, foram homenageados no 32° BPM (Macaé), com diplomas pelos bons serviços prestados à sociedade, no ano de 2021. Também foram agraciados policiais militares dos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.

A cerimônia aconteceu nesta terça-feira (30), e contou com a presença do secretário de Segurança Pública e Trânsito de Quissamã, Paulo Vitor Arquejada, e do comandante da unidade, tenente coronel Fábio Corrêa. A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Segurança Pública e Trânsito, intensificou o diálogo com a Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança- CPROEIS, com a meta de aumentar o número de policiais no Município.

O objetivo é colocar mais policiais nas ruas, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). O Programa permite que o Município contrate policiais militares, nas horas de folga, para atender demandas da segurança pública. “A homenagem aos policiais militares que atuam em Quissamã reafirmam o êxito do projeto no Município, proporcionando mais segurança para a população”, avaliou Paulo Vitor Arquejada.