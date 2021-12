O recurso do Microcrédito Empreendedor pode ser utilizado para custeio e capital de giro. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/12/2021 20:45

QUISSAMÃ - Recurso público investido em Quissamã, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Essa é a proposta do Programa de Microcrédito Empreendedor, da Prefeitura de Quissamã, que nesta terça-feira (30) aprovou mais nove propostas de microempreendedores estabelecidos no Município. Neste ano, o programa aprovou 37 propostas, totalizando R$ 185 mil em financiamento de empreendimentos.

As propostas são analisadas pelo Comitê de Microcrédito Produtivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, na Casa do Empreendedor. Com recursos próprios da Prefeitura, o Programa de Microcrédito Empreendedor disponibiliza valores (individuais) de até R$ 5 mil reais, em 18 vezes, com juros de 0,23 (mensal) e 2,72 (anual) e carência de 6 (seis) meses para o pagamento da primeira parcela (neste período de pandemia).

"O Microcrédito Empreendedor superou as expectativas para 2021. São 37 empreendedores ampliando, abrindo negócios em diversas áreas, acreditando no Município. Com pagamentos de servidores e programas sociais em dia, a Prefeitura de Quissamã vem assegurando a economia, oferecendo ambiente de boas perspectivas para os microempreendedores, frisou o secretário de Desenvolvimento Econômico", Arnaldo Mattoso.

O recurso do Microcrédito Empreendedor pode ser utilizado para custeio e capital de giro. As adesões ao Microcrédito Empreendedor são de diversos ramos, como: bar, gastronomia, ração de animais, vestuário, barbearia, confeitaria, lanchonete, marcenaria, borracharia e construção civil.

Os microempreendedores interessados podem procurar a Casa do Empreendedor e contar com o auxílio dos agentes de crédito na Coordenação do programa. O contato também pode ser feito pelo telefone (22) 2768-2733 para outras informações.

Para solicitar empréstimo, o interessado deve estar em dia com as obrigações fiscais (pessoa jurídica); não ter restrições cadastrais no Serasa/SPC; apresentar fiador com renda comprovada; ter empreendimento de, no mínimo seis em funcionamento na cidade; e morar em Quissamã há, no mínimo, dois anos e ter referências pessoais e uma bancária.