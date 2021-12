Nesta quarta-feira (1º), a prefeita Fátima Pacheco e a secretária de Educação, Helena Lima, entregaram notebooks às professoras Ana Laura e Verônica, da Escola Ignácio Hugo de Souza. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 01/12/2021 20:40 | Atualizado 01/12/2021 20:45

QUISSAMÃ - Quissamã deu um importante passo para a adaptação do ensino da rede municipal à TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Nesta quarta-feira (1º), a prefeita Fátima Pacheco e a secretária de Educação, Helena Lima, entregaram notebooks às professoras Ana Laura e Verônica, da Escola Ignácio Hugo de Souza. Ao todo são 470 unidades distribuídas a todos os docentes.

O investimento superior a R$ 2,3 milhões, com recursos do Pré-Sal, inaugura a fase de adequação tecnológica da rede, que contará com outras ações. Os equipamentos entregues aos professores têm configuração com 8 Gigabytes de memória RAM e 1 Tera de capacidade no hard-disk (disco rígido ou HD).



Além da compra dos equipamentos, a Prefeitura de Quissamã segue com processos para aquisição de tablets para alunos do CBA, 1º ao 9º ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de telas interativas, TVs de 65 polegadas em todas as salas de aula, sistema interativo para as áreas administrativas, quadro com telas interativas (lousa digital), internet em banda larga, cabeamento para todas as salas e formação técnica e pedagógica.



"A pandemia foi desafiadora e vimos o quanto a tecnologia foi importante para prosseguir com o ensino. Investir no professor é investir na qualidade do ensino, com a perspectiva de que o nosso Ideb vai elevar cada vez mais. E quando realizamos investimentos em Educação, a gente transforma a vida das pessoas, promove inclusão", destacou a prefeita Fátima Pacheco.



Centenas de notebooks foram entregues nesta quarta, durante a solenidade. Os professores que ainda não retiraram os equipamentos podem procurar a Secretaria de Educação.Além dos investimentos na parte tecnológica, voltados tanto a professores quanto ao melhor rendimento dos alunos, a prefeita lembrou também da reformulação física das unidades escolares, que visam proporcionar melhores condições de trabalho e mais conforto para os alunos, além de espaços mais adequados: “também iniciamos a reforma das escolas. A Educação de Quissamã será referência”, reforçou Fátima.



Helena Lima ressaltou que o objetivo do Município é oferecer cada vez mais qualidade à Educação e que os notebooks, agora, são uma importante ferramenta de trabalho dos professores.



"O dia de hoje é um marco na história da Educação de Quissamã. A entrega dos notebooks é simbólica e vem recheada de novas oportunidades, de novas ações que envolvem toda a área de tecnologia na nossa rede. E como falar de tecnologia se não oportunizamos aos professores um instrumento que permita a eles avançarem? Valorizar o professor vai muito além do impacto financeiro na folha, todo mês; é também dar qualidade de trabalho. E essa qualidade vai impactar diretamente nos nossos alunos, ampliando possibilidades de conhecimento", frisou Helena Lima.



O vereador Cássio Reis destacou o trabalho dos professores e as conquistas da Educação no município.

"Como filho de professora, sei das dificuldades que o professor enfrenta no dia a dia para preparar um material mais atrativo. E, principalmente, após a pandemia avaliamos o cenário que foi para todos os professores prepararem e dar aulas online. Reafirmamos o compromisso de buscar a qualidade no trabalho com esse material e essa ascensão que a Educação de Quissamã vem atingindo vai evoluir ainda mais", disse o vereador.



Os equipamentos foram adquiridos com verba dos precatórios, por meio de judicialização da ANP - Agência Nacional do Petróleo. Parte dos recursos, 75%, são destinados à Educação e a outra parte para a Saúde. Os recursos são exclusivos para investimento em reforma das unidades escolares, compra de material pedagógico e equipamentos tecnológicos.



Estiveram presentes na cerimônia: além dos professores da rede; o secretário de Governo, Adeilson Lopes; o secretário de Saúde, Nilton Pinto; o subsecretário de Educação, Robinsson Serra; o subsecretário de Governo, Paulo David Nogueira; a coordenadora da COGEP, Joelma Passos; e os vereadores Simone Flores, Mazinho Batista, Janderson Barreto, Rildo Barcelos, Maurício Buguinho e Ailson Belarmindo.