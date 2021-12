Mutirão acontece na Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, para os moradores de Machadinha e Comunidade Quilombola. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/12/2021 20:56

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza na próxima sexta-feira (3) mutirão de atualização e inclusão no Cadastro Único – CadÚnico/Bolsa Família. A ação será de 8h ao meio-dia, na Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, para os moradores de Machadinha e Comunidade Quilombola.

Coordenadora do Setor Cadastro Único, Adília Carla, ressalta que para o atendimento, devem ser apresentados os seguintes documentos originais: identidade, CPF, título de eleitor, Carteira de Trabalho, certidão de nascimento das crianças, RG e CPF das crianças (quando tiver), declaração escolar, conta de luz atualizada, CadSUS, número da família do Posto de Saúde, comprovante de renda, certidão de óbito (se for atualizar o CadÚnico).