O Dia D, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação. - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

O Dia D, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação. Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 01/12/2021 21:08

QUISSAMÃ - Termina nesta semana, a Campanha de Multivacinação, que no último sábado (27), promoveu o Dia D, com a aplicação de 300 doses, em crianças e adolescentes menores de 15 anos. O Dia D, aconteceu no Ginásio Poliesportivo Walth Mille Pessanha, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação. A ação foi uma parceria da secretaria de Saúde com as secretarias de Assistência Social, que forneceu oficinas; de Educação, que providenciou o transporte, e de Esporte e Juventude, responsável pela recreação.



O Dia D teve como principal intuito alertar sobre o cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação para o público de até 14 anos, 11 meses e 29 dias e atualizar a carteira de imunização de todos que deixaram de tomar uma ou mais vacinas, no período mais crítico da pandemia da Covid-19. Os imunizantes mais solicitados foram: HPV, VOP, DTP e febre amarela.



Vale ressaltar que todos os presentes, incluindo os adultos, receberam a vacina da Influenza e os interessados também puderam fazer a testagem rápida para o COVID-19. Caso os pais ou responsáveis, não tenham podido ir, as Unidades de Saúde da Família – USF do município ainda atualizarão as cadernetas de vacinação, ao longo da semana.



Sheila Mara Oliveira Azeredo, levou os filhos, Josué, de 10 anos, Vinícius, de 14 anos, além dos netos Vitor, 10 anos e Arthur, de 1 ano e 8 meses para que a cadernetas fossem atualizadas. Segundo ela, o período mais agudo da pandemia foi pontuado por muito receio de contrair a doença. Por isso ela ficou com receio de levar os filhos e netos à Unidade de Saúde da Família.



"Com a pandemia do Coronavírus, ficamos distantes das USF’s por receio da infecção. Achava que estava tudo certo, mas faltava a vacina da Influenza para os mais velhos. Até eu, pude ser vacinada. Além de ficar mais tranquila agora, pois sei que estão todos em dia com as vacinas, as crianças ainda puderam ter uma manhã atípica, com muitas brincadeiras e diversão", disse. A parte recreativa foi um grande atrativo. A ação teve brinquedos infláveis, cama elástica e jogos de mesa, como o totó.



Nilton Pinto, secretário de Saúde, explicou sobre a necessidade de manter esquema vacinal atualizado. "É importante manter a vacinação em dia, para que doenças consideradas como já erradicadas, como a poliomielite, sarampo e febre amarela, não se tornem um risco para crianças e adolescentes. Ficamos muito satisfeitos com o resultado de hoje", avaliou o secretário.