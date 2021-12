Prefeita de Quissamã será painelista em evento da Petrobras nesta nesta segunda-feira (6). - Foto: Divulgação.

Publicado 06/12/2021 09:48 | Atualizado 06/12/2021 09:49

QUISSAMÃ - A prefeita Fátima Pacheco participará na segunda-feira (6), a partir das 14h, do painel “Cooperar para transformar: o novo papel das organizações”, compartilhando as primeiras experiências da parceria entre o município de Quissamã e a Petrobras, com foco em integridade e sustentabilidade. Ela dividirá o painel com o moderador Roberto Ardenghy, diretor executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras. Com transmissão pela internet, o evento gratuito está recebendo inscrições no endereço https://dialogospetrobras.com.br/inicio.



Ardenghy é diplomata de carreira e primeiro diretor de Sustentabilidade da empresa, cargo criado em maio de 2019, sendo responsável pela consolidação desse tema na Alta Administração da Petrobras, com destaque para a criação da gerência executiva de Mudança Climática.



O painel faz parte do evento “Diálogos Petrobras – Integridade e ESG – transformando compromisso em ação”, que acontece entre 6 e 8 de dezembro, com uma extensa programação. Dentre mais de 30 convidados, além da prefeita Fátima Pacheco, há nomes como Andrea Schwarz, Rachel Maia, Bernardinho e Geraldo Rufino. Fátima falará sobre a parceria inédita com a Petrobras, que visa implementar uma série de ações no modelo de governança pública. Quissamã foi a primeira, dentre as 5.570 cidades do Brasil, a ser escolhida pela Petrobras para a parceria, na qual são compartilhadas expertises da estatal em diversos setores.

A Petrobras é uma das maiores companhias petrolíferas do Mundo. Dentre palestrantes, painelistas e moderadores, apenas Fátima Pacheco e Marcelo Calero, deputado federal licenciado, exercendo o cargo de secretário municipal de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio, possuem cargos eletivos. Todos os demais são executivos de grandes empresas – inclusive da própria Petrobras, servidores públicos, empresários ou dirigentes de organizações não-governamentais, todos apontados como referência, em suas áreas de atuação.



Destaques



Andrea Schwarz – empresária, escritora e palestrante, referência em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, autora de três livros e eleita em dezembro de 2019 “LinkedIn Top Voice” pelo próprio LinkedIn, foi incluída na lista de pessoas mais influentes e relevantes da rede, em um universo com mais de 40 milhões de usuários. É a primeira pessoa com deficiência a receber esse reconhecimento;



Rachel Maia – primeira mulher negra a comandar a operação de marcas multinacionais na América Latina. CEO da RM Consulting, empresa de consultoria em Sustentabilidade, Diversidade & Inclusão, e Conselheira Administrativa da Vale, Grupo Soma, Banco do Brasil e CVC. É presidente do Conselho Administrativo da Unicef e fundadora do CAPACITA-ME – programa social voltado à educação e empregabilidade de pessoas desempregadas e/ou em situação de vulnerabilidade;



Bernardo Rezende, Bernardinho – ex-atleta, técnico multi campeão de vôlei, empresário, economista, possui diversos empreendimentos, incluindo uma rede de academias, além de ser fundador de projetos sociais como o Instituto Compartilhar, que visa desenvolver jovens de comunidades carentes por meio do esporte, além da escola de vôlei Bernardinho. Entre 2001 e 2017, foi o técnico da Seleção Brasileira de voleibol masculino, tendo conquistado dois ouros olímpicos (2004 e 2016), três Campeonatos Mundiais, duas Copas do Mundo, três Copas dos Campeões e oito Ligas Mundiais. Em sua passagem pela Seleção Brasileira de voleibol feminino, conquistou seis medalhas olímpicas consecutivas (de 1996 em Atlanta a 2016 no Rio de Janeiro);



Geraldo Rufino - ex-catador de latinhas superou todos os obstáculos da vida. Hoje compartilha a sua história de exemplo, ajudando as pessoas. Além de escritor – ele é autor dos livros “O catador de sonhos” e “O poder da positividade” e professor da PUC-RS.