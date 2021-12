Quissamã foi representada pelo jongo do Grupo Cultural Tambores de Machadinha e por artesãs, as tradições e a cultura da cidade. - Foto: Divulgação.

Publicado 03/12/2021 15:24 | Atualizado 03/12/2021 15:25

QUISSAMÃ - Representadas pelo jongo do Grupo Cultural Tambores de Machadinha e por artesãs, as tradições e a cultura de Quissamã foram atrações do 1º Encontro de Cultura de Armação dos Búzios, no Espaço Cultural Zanine, entre os dias 26 e 28 de novembro. O convite partiu do secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi.



Segundo a secretária de Cultura e Lazer, Kitiely Freitas, “levar a história de Quissamã para outras cidades é fundamental para difundir a diversidade e a produção cultural locais: “seguimos fortalecendo a nossa cultura e divulgando o nosso município por todo o Estado”, afirmou.



A 1ª edição do Encontro de Cultura Popular Brasileira contou com a exibição de diversas manifestações culturais: exposições, rodas de conversa, oficinas, mostra cultural, leitura, e apresentações que recriaram o ambiente da cultura popular, com a capoeira e os grupos folclóricos. O evento contou ainda com barracas de comidas típicas.



"Esse é nosso primeiro encontro de cultura popular, o primeiro de muitos. Muita roda de conversa discutindo políticas públicas para salvaguardar a cultura popular brasileira, e finalizando com um cortejo com várias manifestações culturais", explicou Romano.