A prefeita Fátima Pacheco percorreu propriedades rurais e conversou com dois dos 60 produtores inseridos no projeto na última sexta-feira (3). - Foto: SECOM/Phillipe Moacyr.

Publicado 06/12/2021 13:28 | Atualizado 06/12/2021 13:28

QUISSAMÃ - O período de plantio do milho foi encerrado em Quissamã, com boas expectativas para o auge da colheita, prevista para março de 2022. O município é principal núcleo de implantação do projeto-piloto Rio Milho, lançado em agosto pelo Governo do Estado, visando o desenvolvimento e cultivo do alimento no Rio de Janeiro.

Na última sexta-feira (3), a prefeita Fátima Pacheco percorreu propriedades rurais e conversou com dois dos 60 produtores inseridos no projeto. A visita contou com as presenças do vice-prefeito e secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Marcelo Batista, e técnicos da Secretaria.

Na primeira parada, na localidade de Canto de Santo Antônio, a prefeita, o vice-prefeito e os técnicos da Secretaria estiveram com o produtor Dedé Souza, que tem a previsão de colheita de 5 mil espigas, na primeira etapa. “É importante contar com o incentivo da Prefeitura e a orientação dos técnicos, com o objetivo de aumentar a produção”, afirmou o agricultor que fornece gêneros para a merenda escolar e realiza a venda direta para o comércio local.

Em Morro Alto, a produtora Maria Helena Sarmento está otimista para a próxima colheita: “além do incentivo do Rio Milho, que apresenta boas perspectivas, também vou me inscrever no Projeto de Microcrédito para agricultores rurais”, relatou.

O projeto de Microcrédito Rural, com valor total de R$ 1 milhão, prevê direcionamento de até 20 mil reais, por agricultor, com juros menores que os praticados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura – Pronaf, que aplica taxas de 3% a 4,5% ao ano. “O crédito vai possibilitar que o agricultor invista em tecnologia e em itens que possam viabilizar o aumento da produção”, comentou Marcelo Batista.

A prefeita Fátima Pacheco destacou que “investir na agricultura é incentivar a economia e fortalecer a agricultura familiar. Ganha o agricultor, o comércio local e a merenda escolar que recebe gêneros de qualidade”. A Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca auxilia no manejo adequado do solo, escolha das sementes e toda tecnologia desde o plantio até a colheita.