A Banda de Gaitas Brazilian Piper se apresenta em Quissamã, nesta quarta-feira (8), a partir das 18h.Foto: Divulgação.

Publicado 07/12/2021 10:23

QUISSAMÃ - Considerada a maior banda de gaitas do Estado do Rio, a Banda de Gaitas Brazilian Piper se apresenta em Quissamã, na próxima quarta-feira (8), a partir das 18h. Organizado pela secretaria de Cultura e Lazer, o evento faz parte das celebrações natalinas.

Um dos atrativos, além das canções interpretadas na gaita de fole, um instrumento de sopro, são as evoluções e coreografias dos músicos. Por esse motivo, a Brazilian Piper, fará um desfile desde o início da rua Visconde de Quissamã (Rua do Comércio), até a sede da Prefeitura.

Como acontece com as demais bandas deste segmento, os integrantes usam vestimenta característica da Escócia: os famosos kilts (saias masculinas de tecido xadrez). No vasto repertório, músicas Celtas, enfatizando a diversidade cultural que inclui músicas e ritmos brasileiros como samba e MPB.

Fundada pelo maestro J. Paulo, suboficial Fuzileiro Naval da Marinha do Brasil, é uma Instituição social sem fins lucrativos, que atua desde 1999, sendo a pioneira no segmento e com maior número de integrantes gaitistas. O objetivo da Banda é contribuir para a diminuição do tempo ocioso das crianças e jovens por meio da música.

Tanto a cultura escocesa, quanto as gaitas de fole como instrumento, não são apenas música. A visão de inclusão social é um recurso para o ensino de valores, civismo, disciplina, força de vontade e companheirismo, de modo que os participantes tenham um desenvolvimento saudável, longe das ruas e da vulnerabilidade social.

"É com muita alegria que recebemos a Banda Brazilian Piper, que tem se apresentado em todo território nacional e em outros países. Os instrumentistas também realizam grandes evoluções em ordem unida nas apresentações, além de coreografias que mostram a brasilidade dos músicos e a riqueza dos ritmos brasileiros", comentou Kitiely Freitas.