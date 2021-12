Mães de crianças de zero a 6 anos, 11 meses e 29 dias de Quissamã receberam o cartão nesta segunda-feira (6), das mãos da prefeita Fátima Pacheco, durante solenidade. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Mães de crianças de zero a 6 anos, 11 meses e 29 dias de Quissamã receberam o cartão nesta segunda-feira (6), das mãos da prefeita Fátima Pacheco, durante solenidade.Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 06/12/2021 21:03 | Atualizado 06/12/2021 21:05

QUISSAMÃ - Trezentas mães de crianças de zero a 6 anos, 11 meses e 29 dias de Quissamã receberam o cartão do Programa Primeiros Passos. A entrega foi realizada pela prefeita Fátima Pacheco nesta segunda-feira (6), durante solenidade no auditório da Prefeitura com a presença de vereadores. O programa municipal prevê crédito mensal de R$ 250, já liberado, para a compra de insumos do café da manhã. Todas as famílias estão cadastradas no Programa Criança Feliz.



"Nesse momento, o Brasil passa por uma grande carência alimentar e aqui em Quissamã não temos essa realidade porque priorizamos investir em quem mais precisa. É um direito. Tão importante quanto a Educação e Obras, é investir na Assistência. São mais de R$ 1,3 milhão, por mês, em programas sociais, e neste mês de dezembro será o dobro porque vamos dar o abono natalino", disse a prefeita. .



Primeira mãe a receber o cartão, Ana Cláudia Santos Lima, destacou a iniciativa. “Moro em Quissamã há quatro anos e só aqui estou tendo isso", declarou a mãe. O Primeiros Passos é um programa de transferência de renda que visa à proteção da Primeira Infância, garantindo o desenvolvimento nutricional e cidadania.

A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Assistência Social, tem feito transferências de renda a segmentos importantes. De sete a 14 anos, a Prefeitura possui o programa Agente Mirim atendendo 680 crianças e adolescentes; mais de 300 jovens de 15 a 18 anos, no Jovens e Ação; e 100 de 18 a 23 anos, por meio do Juventude Ativa. Além do Renda Mínima e o Programa de Atenção ao Idoso.



A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, destacou a importância da garantia da primeira refeição do dia e agradeceu aos vereadores pela aprovação de projetos voltados à Assistência.



"Pela sensibilidade, a prefeita entende o gasto para mães de criança pequenas que precisam de uma alimentação mais firme, principalmente pela manhã. Esse programa vai fazer diferença significativa na vida de vocês. Agradeço a todos os vereadores que defenderam esse projeto. Ninguém faz nada sozinho e temos uma base que faz acontecer na Câmara", destacou a secretária.



Proprietário da padaria Pão Brasil, o comerciante Adauto da Silva Serafim, disse que o estabelecimento está credenciado e destacou o papel da administração no desenvolvimento do Município.



"A padaria Pão Brasil e as demais credenciadas neste programa, estão de portas abertas para atender vocês, mães, para adquirirem o alimento para os seus filhos. Investir no ser humano é ter carinho, respeito e compromisso com o dinheiro público. O Governo que investe no ser humano faz com que o empresário invista no Município", disse o empresário que gera 20 empregos na padaria.



A vereadora Simone Flores ressaltou que a implantação de políticas públicas em Quissamã vem garantindo que o Município tenha uma realidade diferente do restante do país.

"Infelizmente, temos visto em noticiários crianças, adultos passando mal, desmaiando, indo procurar médico por conta de fome. Essa é a realidade do que está acontecendo no restante do país, mas isso não acontece em Quissamã porque temos política pública de Assistência Social. O programa Primeiros Passos garante à criança o direito de tomar leite, comer pão e nós mães sabemos quanto custa isso no final do mês. Enquanto base aliada participar da defesa desse programa é uma honra", reforçou a vereadora.



Também estiveram presentes a subsecretária de Assistência Social, Valquíria Barcelos; a coordenadora do Programa Criança Feliz, Derli Tavares; os vereadores Ailson Belarmindo, Cássio Reis, Fábio Castro, Janderson Barreto, Maurício Buguinho e Mazinho Batista.



Estabelecimentos credenciados



Água e Cia (Rua Barão de Vila Franca)



Delícias da Joice (Rua Princesa Isabel)



Mania de Doce (Rua Alevino Pereira, Santa Catarina)



Mercado Liderança (Avenida Francisco Manhães de Boa Morte, Barra do Furado)



Mini Padaria LC do Leandro (Morro Alto)



Orla I (Rua Visconde de Quissamã)



Orla II (Estrada do Correio Imperial)



Pão Brasil (Rua Barão de Vila Franca)



Pão Nosso (Rua Barão de Monte Cedro)



Solar Supermercado (Sítio Quissamã)



Varejão dos Biscoitos (Rua Frei João Batista)







Estabelecimentos em fase de credenciamento



Padaria Arco-Íris (Caxias)



Oficina do Pão (ao lado do Orla II)



Padaria da Simone (Penha)



Padaria do Nei (ao lado do posto do Sítio)