O atendimento acontece das 8h às 16h30 e na sexta-feira das 8h às 11h. - Foto: Divulgação.

Publicado 07/12/2021 18:46 | Atualizado 07/12/2021 18:50

QUISSAMÃ - Os beneficiários do Programa Renda Mínima cadastrados no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS III, de Santa Catarina, têm até o dia 13 de dezembro para fazer o recadastramento. O atendimento acontece das 8h às 16h30 e na sexta-feira das 8h às 11h. O coordenador do CRAS Santa Catarina, Joilson Gomes Júnior, explica que por dia são feitos 60 atendimentos por senha. A distribuição de senha é feita de acordo com a ordem de chegada.

"O CRAS Santa Catarina possui 420 cadastrados no Programa Renda Mínima. Organizamos o atendimento para que possamos recepcionar a todos da melhor forma possível. São 30 senhas pela manhã e mais 30 à tarde", disse Joilson Gomes Júnior.

São cadastrados no CRAS III usuários de Santa Catarina, Santa Cruz, São Miguel, São Domingos, Machadinha, Sítio Santa Luzia, Sítio Boa Vista, Mutum, Bacurau, Beira de Lagoa, Sítio Senhor do Bonfim, Sítio Vista Alegre, Sítio São Thomas, Fazenda Palmeiras e Prosperidade.

Para o recadastramento, os usuários devem apresentar original e cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência atualizado, Carteira de Trabalho (pessoa, companheiro e filhos maiores de 18 anos), e comprovante de vacina da Covid-19.

A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, deu início no dia 16 de novembro ao recadastramento dos usuários do programa nos CRAS do Município. Foi definido um calendário para evitar aglomerações e facilitar o atendimento.

A próxima unidade será o CRAS IV, Caxias, de 14 a 16 e 20 a 21 de dezembro.; e na Casa Social da Penha, 27 a 29 de dezembro. O recadastramento já foi feito no CRAS do Sítio Quissamã e de Barra do Furado.