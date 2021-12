Este ano o município inovou, trazendo uma decoração cheia de elementos que remetem aos festejos natalinos. - Foto: Divulgação.

Publicado 08/12/2021 16:49

QUISSAMÃ - Quissamã está finalizando a montagem das luzes de Natal. A inauguração oficial da iluminação do “Natal Luz – Viver Quissamã”, que já está tomando forma, será na sexta-feira, às 18h, contando com Cortejo Natalino e a chegada de Papai Noel. A programação segue no sábado, com Cantata Natalina, no Sobradinho, às 19h e no domingo, com apresentação da Orquestra Brazilian Piper, de gaitas de fole, na Praça da Matriz, a partir as 19h.

Este ano o município inovou, trazendo uma decoração cheia de elementos que remetem aos festejos natalinos. Além da iluminação, a decoração contará com a Casa do Papai Noel, bonecos gigantes do “Bom Velhinho”, com mais de dois metros de altura, elementos tridimensionais de adornos típicos do período, como o Anjo Trombeteiro, além de outras peças decorativas, como as “bengalas de Natal”, que simbolizam os Pastores de Belém, fazem parte do imenso conjunto decorativo que está sendo montado nas ruas e praças de Quissamã.

Além da Casa do Papai Noel, será montado na Praça Central, um trenó gigante, com quatro renas confeccionadas em fibra de vidro, que prometem ser uma atração à parte. Imensas bolas de natal estarão por toda parte, além de guirlandas e outras peças decorativas. Cascatas luminosas, com uma quantidade imensa de microlâmpadas de LED, poderão ser vistas em prédios localizados no Centro e nos bairros. A Prefeitura se preocupou em especificar no Edital do Pregão, algumas características, como o uso de materiais protegidos contra intempéries.

Desde o Pórtico de Entrada, passando pela ciclovia, até o Centro, e se estendendo a várias localidades, como Sítio Quissamã, Santa Catarina e Barra do Furado, dentre outras, haverá decoração. Outros pontos, como o Museu Casa de Quissamã, a sede da Prefeitura, o Centro Cultural Sobradinho, a Igreja Matriz – além de outras, em toda a Cidade; árvores, como as palmeiras centenárias da Prefeitura e praças dos bairros, receberão a decoração de Natal, que visa inserir Quissamã no calendário do Turismo de Natal, uma vertente que cresce no Brasil.

Árvores de Natal com mais de nove metros de altura, poderão ser vistas em pelo menos dois pontos: no Centro e na ciclovia, no Sítio Quissamã. Em toda a Cidade haverá elementos decorativos, como os “soldadinhos de chumbo”, que guardarão o Pórtico de Entrada; e representações de caixas de presente gigantes, sinos, guloseimas, estrelas de cinco pontas e muitos outros.

A intenção da Prefeitura, com a decoração deste ano, inédita em Quissamã, é incentivar e fomentar o Turismo, uma importante vertente econômica, capaz de gerar emprego e renda. Desta forma, além do trade turístico, a intenção é fomentar o comércio, atraindo mais visitantes para Quissamã. Só para se ter uma ideia, apenas com a montagem das luzes de Natal foram criados cerca de 50 postos de trabalho, todos eles ocupados por quissamaenses. São profissionais de diversas áreas, responsáveis pela criação das peças e montagem de toda a decoração.

Programação

09/12/2021 – Passeio Ciclístico – Circuito de Natal – 17h

10/12/2021 – Cortejo Natalino e chegada do Papai Noel, inauguração das luzes de Natal (Centro) – 18h

11/12/2021 – Cantata Natalina – Sobradinho – 19h

12/12/2021 – Orquestra Brazilian Piper – Praça Matriz – 19h

15/12/2021 – Cantata Gospel – Praça Matriz – 19h30

16/12/2021 – Cantata Natalina – Igreja Matriz – 18h

17/12/2021 – Exposição de Artes Plásticas, Presépio e Artes Vivas – Sobradinho – 17h

18/12/2021 – Auto de Natal e Cantata – Barra do Furado – 19h

19/12/2021 – Orquestra Banda União Quissamaense – Praça Matriz – 19h

22/12/2021 – Teatro Trupe de Natal – Praça Matriz – 19h

23/12/2021 – Auto de Natal – Praça Matriz – 19h