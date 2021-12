Nesta terça-feira (7), juntamente com secretários, a prefeita Fátima Pacheco participou de reunião virtual com a Coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz, a médica Maria Auxiliadora de Souza Mendes. - Foto: Divulgação.

Publicado 08/12/2021 16:58 | Atualizado 08/12/2021 16:58

QUISSAMÃ - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, deu início às tratativas para um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), com o objetivo de ampliar a oferta de atendimento direcionado a crianças e adolescentes com TGD (Transtornos Globais de Desenvolvimento), incluindo autismo.

Nesta terça-feira (7), juntamente com secretários, a prefeita participou de reunião virtual com a Coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do IFF/Fiocruz, a médica Maria Auxiliadora de Souza Mendes.

"Tanto quanto avançar com a infraestrutura da cidade, nosso governo tem como foco cuidar das pessoas. Vamos continuar implantando projetos, firmando parcerias com instituições que nos trazem um know-how para desenvolvimento de políticas públicas", destacou Fátima Pacheco.

A partir de agora, as secretarias interagem para o desenvolvimento de ações. A cooperação será firmada em três aspectos importantes: capacitação de profissionais da Saúde e Educação; oferta de teleatendimento e ampliação das terapias.

Também participaram os secretários de Assistência Social, Tânia Magalhães; de Educação, Helena Lima; de Saúde, Nilton Pinto; e a subsecretária de Saúde, Sabrine Santos.