Os alunos da Escola Municipal Carlos Roberto Cruz Filippino, no bairro Santa Catarina, em Quissamã, receberam nesta quarta-feira (7), o Kit da Agricultura Familiar. Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

Publicado 10/12/2021 22:45

QUISSAMÃ - Os alunos da Escola Municipal Carlos Roberto Cruz Filippino, no bairro Santa Catarina, em Quissamã, receberam nesta quarta-feira (7), o Kit da Agricultura Familiar. Na unidade, o kit foi entregue aos 200 alunos do Maternal ao nível 3 do CBA (Ciclo Básico de Alfabetização). Neste ano, foram mais de 4 mil kits da Agricultura Familiar entregues pela Prefeitura de Quissamã, por meio das secretarias de Agricultura e de Educação, aos alunos da Educação Infantil à EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede municipal.

"Esta foi a última entrega do kit da Agricultura Familiar em 2021. Todos os alunos de todas as escolas e creches da rede municipal receberam. Um saldo bastante positivo de uma ação extremamente importante do governo que, durante a pandemia, desenvolveu ações não só para a Saúde, mas também na Educação garantindo aos alunos que, mesmo com aulas remotas, tenham acesso à merenda de qualidade", frisou o subsecretário Róbinsson Serra que acompanhou a entrega na Escola Carlos Filippino.

Pai de Carlos Daniel Rosa, de 8 anos, Daniel da Silva destacou a importância dos kits. “É sempre a mãe dele que vem buscar, mas desta vez eu vim. Com certeza, esses kits fazem a diferença na alimentação dele. São muito bons”, disse o pai.

Os itens são adquiridos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural de Quissamã proporcionando merenda de qualidade e gerando renda para os pequenos produtores do Município. O kit distribuído nesta quarta é composto de abóbora, alface, banana, batata doce, beterraba, cenoura, colorau, couve, milho, farinha de mandioca, ovos, tapioca, tempero verde, tomate e um litro de leite.

Ainda segundo o secretário, o cronograma de 2022 será divulgado posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação, pois a programação depende da oferta dos produtos de acordo com a safra.

A diretora administrativa da unidade Maria Cláudia Fernandes informou que os alunos da Educação Infantil receberam ainda o Kit Merenda Escolar, específico para este segmento. Esta foi a quinta entrega neste ano. O kit da Educação Infantil contém três latas de leite em pó; uma caixa de aveia; uma lata de Fortini; e quatro quilos de polpas da fruta (morango; uva; laranja ou acerola; maracujá ou abacaxi).