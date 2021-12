O potencial turístico de Quissamã foi debatido, nesta segunda-feira (13), durante o 1º Encontro da Rede de Turismo. - Foto: Phillipe Moacyr/Secom Quissamã.

QUISSAMÃ - O potencial turístico de Quissamã foi debatido, nesta segunda-feira (13), durante o 1º Encontro da Rede de Turismo. O evento realizado no Parque de Exposições Dr. Renato Queirós Carneiro da Silva funcionou como uma feira de negócios e reuniu segmentos do setor privado que estão relacionados com a atividade, com o objetivo de intensificar ações integradas visando ao fortalecimento do programa de turismo “Viver Quissamã”.

Proporcionar uma nova experiência na área do turismo é a proposta do programa que foi apresentado ao público pela assessora de Turismo, Danielle Feyo, e coloca o quissamaense como protagonista do processo para a retomada do setor pós-pandemia, sendo uma importante ferramenta de desenvolvimento.

A abertura contou com as presenças da prefeita Fátima Pacheco, do secretário Arnaldo Mattoso, e dos vereadores Ailson Belarmindo, Cássio Reis e Maurício Buguinho.

"Quissamã é um município com grandes perspectivas de crescimento e reconhecido pela aplicação de políticas públicas exitosas. Temos uma cidade estruturada e boa para morar, portanto também podemos ser fortes no turismo", avaliou a Fátima Pacheco.

O encontro foi organizado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio da TurisRio.

Representantes do Sebrae, o coordenador Regional, Guilherme Reche, e o consultor Jarbas Modesto, que ministrou oficina com o tema “O turismo é um bom negócio”, destacaram o potencial local. O diretor de Marketing da TurisRio, Pablo Kling, avaliou a iniciativa de Quissamã: “ao promover a união do Poder Público com a iniciativa privada, o Município comprova que está no caminho certo”, pontuou.

Arnaldo Mattoso enfatizou o planejamento adotado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. “Reafirmamos junto aos comerciantes, empresários, artesãos, guias turísticos e representantes de diversos segmentos ligados ao turismo, a importância do trabalho em rede como fator preponderante para o êxito do “Viver Quissamã”. O 1º Encontro da Rede de Turismo é mais uma oportunidade qualificar e unir a comunidade para atuação em um setor com uma das grandes possibilidades”, comentou.