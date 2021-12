Serão realizadas ações conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil até março de 2022, período das festividades de fim de ano e verão. - Foto: Secom/Carapebus.

Publicado 30/12/2021 19:04 | Atualizado 30/12/2021 19:06

CARAPEBUS - A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Carapebus, no Norte Fluminense, dará início nesta sexta-feira (31) à Operação Verão Seguro. A ação é fruto de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública, que irão atuar nas ações de fiscalização e conscientização em todo litoral e em diversas localidades do município.



A Operação acontece até março de 2022, período das festividades de fim de ano e verão. Serão realizadas ações conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil para que assim, seja garantido o estado de normalidade que permite o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres.



"A importância desta operação integrada é dar a população a segurança e tranquilidade que todos almejam. Atuaremos de forma aleatória em todo município de Carapebus, dando maior ênfase ao balneário", salientou o secretário Municipal de Segurança e Trânsito, Luiz Aladoga.



O prefeito Bernard Tavares agradeceu ao comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), tenente- coronel, Fábio Corrêa, à 1ª tenente Gobeti , comandante da 2ª Companhia da PM, ao delegado do município, Dr Raul Morgado, ao responsável pela sede da 130ª Delegacia Policial (130ª DP), Ricardo, e ao comissário de Polícia Civil, Enéias.

"Nosso objetivo é oferecer mais tranquilidade, proteção, e segurança aos banhistas e turistas que visitam a cidade nesse período do ano. Com a união de todas as forças, faremos de Carapebus, uma cidade mais segura para nossos munícipes e turistas", destacou o prefeito.