Quissamã é o segundo município do Estado e o primeiro do interior a adotar o programa, um problema identificado no decorrer da pandemia.Foto: Divulgação.

Publicado 29/12/2021 21:23 | Atualizado 29/12/2021 21:29

QUISSAMÃ - As alunas da rede municipal de ensino de Quissamã, no Norte Fluminense, tanto do Ensino Fundamental, quanto da EJA - Educação de Jovens e Adultos, começaram a receber esta semana os kits de reposição do Programa Papo de Menina. Criado pela Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria de Educação, o Programa entrega mensalmente kits de higiene íntima (dois pacotes de absorvente e um sabonete íntimo), a fim de combater a pobreza menstrual.

Mesmo no período de férias escolares, as 1,4 mil participantes do Programa continuarão recebendo os kits, entregues nas próprias escolas. Quissamã é o segundo município do Estado e o primeiro do interior a adotar o programa, um problema identificado no decorrer da pandemia. A entrega segue a logística definida por cada unidade escolar para a reposição dos itens. Os primeiros kits, que contaram também com uma necessaire, foram entregues em novembro, durante o lançamento do programa. O investimento anual da Prefeitura é de mais de R$ 163 mil.



Além de combater a pobreza menstrual, o Programa Papo de Menina tem caráter pedagógico, com a realização de rodas de conversa que abordam temas como o empoderamento feminino, saúde da mulher, violência e o futuro da mulher no mercado de trabalho.



De acordo com a pesquisa “Livre para Menstruar”, do Grupo Girl UP Elza Soares, a pobreza menstrual atinge uma a cada quatro adolescentes no País. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência revelam que são mais de quatro milhões de meninas em idade escolar em todo o País, que sofrem com a carência de recursos para adquirir mensalmente os itens de higiene básica.

Muitas delas abandonam a escola, por causa de constrangimentos sofridos pela falta de absorvente. Além disso, são mulheres e meninas constantemente sujeitas a doenças, seja pela impossibilidade de uma higiene adequada, seja pelo uso de materiais inapropriados.