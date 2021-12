Cerca de 200 pessoas prestigiaram o evento, que foi um dos destaques do final de semana. - Foto: SECOM/Dhonatan Pessanha.

Publicado 20/12/2021 19:23 | Atualizado 20/12/2021 19:24

QUISSAMÃ - Na noite deste domingo (19), a Banda Musical União Quissamaense encerrou as apresentações Natalinas da semana, no coreto da Praça Brigadeiro José Caetano. A secretaria de Cultura e Lazer preparou para os munícipes e turistas, uma programação especial para o mês de dezembro, que faz parte do Natal Luz – Viver Quissamã.

A banda centenária contou com aproximadamente 20 músicos regidos pelo Maestro Marcos Vinícius dos Santos, o Tim Maia, interpretando clássicos de Roberto Carlos, entre eles, Emoções, além de canções natalinas, como Noite Feliz, Jingle Bell Rock, o bolero Besame Mucho, e outros sucessos. Cerca de 200 pessoas prestigiaram o evento, que foi um dos destaques do final de semana.

Kitiely Freitas, secretária de Cultura e Lazer, sobre a importância da Banda para o município e sobre o trabalho. "A Banda Musical União Quissamaense, atualmente com 106 anos, é a entidade cultural que mais tempo representa a nossa cidade. Formada no início por operários do antigo Engenho Central, oferece até hoje, aulas de música instrumental gratuitamente para os moradores. Ao longo das décadas de atuação, a banda esteve presente nos principais acontecimentos históricos de Quissamã", destacou.