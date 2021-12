Os alunos das oficinas de artes do Centro Cultural Sobradinho serão os protagonistas da exposição que acontece na próxima sexta-feira (17), a partir das 19h. - Foto: Divulgação.

Publicado 15/12/2021 20:44

QUISSAMÃ - Os alunos das oficinas de artes do Centro Cultural Sobradinho, em Quissamã, no Norte Fluminense, serão os protagonistas da exposição que acontece na próxima sexta-feira (17), a partir das 19h. A 1ª Exposição "Cultura de Quissamã" mostrará 19 quadros pintados pelo alunos do curso de artes plásticas, com o objetivo de expor os talentos locais e aproximar a população das manifestações artísticas quissamaenses. A exposição será no próprio Sobradinho.

Para essa exposição, foram produzidas pinturas em tela durante as oficinas, com um resultado bastante positivo. O intuito é despertar no aprendiz e na população, o gosto tanto pela pintura, quanto pelas obras de arte. Dessa vez, as telas não serão vendidas, pois os mais novos artistas ficarão com seus quadros ao término do evento.

"É importante tornar público o processo de trabalho criado no Sobradinho. Além da produção da obra, a apresentação é uma parte muito importante no universo das artes visuais, dentro desse espaço experimental que é o exercício de expor", explica Kitiely Freitas, secretária de Cultura e Lazer. Kitiely ressalta ainda, que os professores John Kennedy e José Moraes, conhecido como Júnior, estão muito engajados na formação dos futuros artistas, preparando-os para o cenário nacional.

Professor do curso de pintura e desenho artístico, com duração de aproximadamente nove meses, José Moraes, falou sobre a importância das aulas.

" Aqui em Quissamã, existem muitos talentos escondidos e com as aulas, estamos tentando resgatar todos eles para aprimorar a arte de cada um e assim fazermos cada vez mais exposições com os trabalhos realizados aqui. Já fui aluno do Sobradinho e digo com propriedade o quanto essas aulas mudaram a minha vida. Atualmente passo as técnicas da pintura acrílica sobre tela com estilo impressionismo, realismo e paisagismo para os que estão chegando", disse.

Aluna matriculada há menos de um mês no curso, Júlia Castãno é uma das alunas que fará parte da exposição. Com apenas 14 anos, ela já pintava em casa, quando um amigo em comum conversou com o professor José Moraes, sobre sua aptidão, e este fez o convite para que ela participasse das aulas.