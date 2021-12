Para se imunizar, é necessário se dirigir a um dos postos de vacinação portando documento com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). - Foto: Ministério da Saúde.



Publicado 17/12/2021 11:53 | Atualizado 17/12/2021 11:54

CONCEIÇÃO DE MACABU - A Prefeitura de Conceição de Macabu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, salienta está vacinando toda a população contra a Influenza. O imunizante está disponível para toda a população com idade acima dos seis meses de vida, em diferentes pontos da cidade sem a necessidade de agendamento.



Para se imunizar, é necessário se dirigir a um dos postos de vacinação portando documento com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Na cidade, a vacina é ofertada de segunda à sexta-feira, das 09h às 16h, no Centro do Idoso e na UBS de São Henry. Além desses locais, a Secretaria Municipal de Saúde também levou a imunização para os bairros, onde ocorrem das 09h às 12h.



"Ao longo das últimas semanas passamos por um aumento no número de atendimentos de síndromes gripais, que vem refletindo também na dispensação de medicamentos na Farmácia Básica. Seguindo orientação do Ministério, ampliamos a vacinação pra toda população acima de seis meses de idade. Nosso apelo é pra que a população também se vacine contra a gripe, diante da epidemia vivida a nível de estado", destacou o secretário de Saúde do município, Pedro Folly.



Confira o cronograma abaixo:



Segunda: Posto Central - Bocaina

Terça: UBS Vila Nova e UBS Curato

Quarta: UBS Vila São José

Quinta: UBS Macabuzinho, UBS Rhódia e UBS Curato