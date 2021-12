Todos os projetos de reforma foram desenvolvidos por técnicos da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. - Foto: SECOM/Adilson dos Santos.

QUISSAMÃ - Quissamã se prepara para um novo tempo na Educação. A Prefeitura, por meio das secretarias de Educação e de Obras, está investindo cerca de R$ 5,6 milhões na revitalização de nove, das 16 escolas e creches municipais, proporcionando melhores condições de aprendizado para os alunos e de trabalho para os profissionais. Em junho deste ano, o município passou a contar com mais uma unidade: a Creche Municipal Júlia Pessanha de Souza, no Sítio Quissamã.

Construída com base em um novo padrão, a creche possui 1.300 metros quadrados de área construída e tem capacidade para 125 crianças com idade de zero a dois anos e 11 meses. Todos os projetos de reforma foram desenvolvidos por técnicos da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo.



"Lançamos um pacote de obras na ordem de R$ 30 milhões e grande parte deste investimento será na Educação. Vamos investir na reforma, ampliação e construção de novas unidades. Estamos reformando unidades que nunca receberam reforma desde a sua inauguração. Além de uma resposta às demandas da população, com essas obras é possível gerar emprego e renda com o aproveitamento da mão de obra local", avaliou a prefeita Fátima Pacheco.



A revitalização contempla unidades que nunca foram reformadas, como a Creche Municipal Rachel Francisca Carneiro da Silva, no Centro. Atualmente, a unidade atende a 72 crianças de Berçários I e II e Maternal. Orçada em R$ 608 mil, a obra contempla reforma e ampliação. Serão construídos fraldário, lactário, cozinha, refeitório, banheiro com acessibilidade e mais uma sala de aula. A diretora Lucilene Barcelos destaca a importância dessa obra:



"É um sonho que está sendo realizado. Essa creche foi construída em 1992 e nunca foi reformada. Temos uma administração que vem fazendo o melhor para a Educação, acolhendo as nossas reivindicações e dos pais dos nossos alunos. Vai ser um ganho muito grande para a comunidade escolar", comemorou a diretora.



Na Escola Municipal Regina Celi Passos, no bairro de Caxias, as obras estão bem adiantadas, com a construção de três novas salas. Também já foram iniciadas as obras no Ciep Dr. Amilcar Pereira da Silva (Alto Alegre), na Escola Municipal Maria Ilka de Queirós e Almeida (Santa Catarina), na Escola Municipal Sementes do Futuro (Matias) e na Escola Municipal Ignácio Hugo de Souza (Penha). Os projetos, de acordo com a unidade, incluem construção de quadra poliesportiva com cobertura, novas salas, banheiros com acessibilidade, muro e biblioteca.



Quissamã também já iniciou o processo licitatório das demais unidades. Estão em processo de licitação as obras da Escola Municipal Carlos Roberto Filippino, da Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo e, em breve, serão publicados os Editais da Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula (Caxias); e Centro de Atendimento Educacional Especializado de Quissamã (Caeeq) – Centrinho; além da Escola Municipal Délfica de Carvalho Wagner, de Barra do Furado.



A secretária de Educação, Helena Lima, explica que as obras foram programadas de forma que não interrompam as aulas e destaca a importância da revitalização das unidades para alunos e professores.



"Junto com a Secretaria municipal de Obras montamos um cronograma de forma que as obras não prejudiquem o funcionamento das escolas. Há muitos anos não temos uma reforma estrutural nas unidades escolares, algumas são da década de 80. A nossa rede cresceu significativamente ao longo desse tempo e essa revitalização vai trazer melhor qualidade no ensino e melhores condições de trabalho para professores, além de possibilitar espaços diferenciados, mais adequados para desenvolvermos outras habilidades que já realizamos nas salas de aula", destacou Helena Lima.



A Escola Municipal Prof.ª Nelita Barcellos dos Santos (Morro Alto) vai ganhar uma nova estrutura. Está em andamento a licitação para terraplanagem da nova unidade. Em Machadinha, em parceria com o Governo do Estado, a Escola Municipal Felizarda Maria Conceição de Azevedo, única unidade quilombola do município, será reformada e ganhará uma creche.