QUISSAMÃ - Apesar das férias, as escolas de Quissamã estarão em plena atividade, até o início do próximo ano letivo. Isso para que pais e responsáveis, alunos, professores e funcionários possam encontrar escolas mais modernas e confortáveis. Além da reforma e ampliação das unidades, a Prefeitura está providenciando, por meio da Secretaria de Educação, a climatização das salas de aula e outros ambientes. A instalação dos aparelhos de ar condicionado já começou, em todas as escolas.

A prefeita participou da entrega de certificados de formatura aos alunos

das turmas da Educação Infantil, conversou com professores, funcionários de apoio, diretores, pais e responsáveis. Fátima falou sobre o planejamento durante a pandemia, as políticas adotadas para proporcionar ensino com mais qualidade, os números do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, inclusão digital, reforço na merenda escolar e a construção de novas unidades.

Dentre os investimentos realizados na Educação, a Prefeitura de Quissamã segue com os processos para aquisição de tablets para alunos do CBA, 1º ao 9º ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de telas interativas, TVs de 65 polegadas em todas as salas de aula, sistema interativo para as áreas administrativas, quadro com telas interativas (lousa digital), internet em banda larga, cabeamento para todas as salas e formação técnica e pedagógica.

"Investir em educação é investir nas pessoas, na melhoria da qualidade de vida e na cidadania. Estamos avançando com ações nas 16 unidades escolares, beneficiando os alunos da rede municipal", destacou a prefeita.