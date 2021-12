Jorge Ernande Rangel, de 61 anos, morreu no local. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 21/12/2021 18:53 | Atualizado 21/12/2021 18:58

CONCEIÇÃO DE MACABU - Um borracheiro morreu após um pneu de caminhão explodir durante a calibragem, na manhã desta terça-feira (21), próximo à Macabuzinho, distrito de Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. O homem, identificado como Jorge Ernande Rangel, foi arremessado com o impacto da explosão e morreu no local.

Devido ao estouro, o pneu ganhou força, e além de atingir o borracheiro, só parou em cima de um telhado. Um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local mostra ainda telhas que caíram ao chão. O local foi isolado pela PM e a Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Macaé (IML).

O laudo da necropsia apontou hemorragia cerebral e das meninges, fratura de base de crânio, traumatismo cranioencefálico e ação contundente como causas da morte.