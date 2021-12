Operação no fim de semana apreendeu motocicletas irregulares em Carapebus, no RJ — - Foto: Divulgação/Prefeitura de Carapebus.

Publicado 27/12/2021 12:34

CARAPEBUS - Uma operação em Carapebus, no Norte Fluminense, foi responsável por aprender três motos irregulares no último fim de semana. A ação aconteceu neste domingo (26), na orla do município. Foram paradas mais de vinte motocicletas. Entre as que foram apreendidas, uma delas estava placa e sem cano de descarga e outra com cano esportivo acoplado, utilizado para ampliar o barulho.



De acordo com a Prefeitura, as apreensões aconteceram após denúncias feitas por moradores e frequentadores da Praia de Carapebus, dando conta de que um grupo com motos fazia um grande barulho, tirando o sossego das famílias. Os motociclistas desrespeitavam o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), seja por todo barulho produzido pelos escapamentos modificados (turbal) ou pelas manobras realizadas em via pública.



Ainda segundo a prefeitura, as operações para coibir a circulação de motocicletas sem escapamento, continuam por tempo indeterminado, seguindo orientação e desejo do novo governo. "A apreensão de motos ocorrerá todos os dias até que cesse o barulho que tira a paz e sossego dos cidadãos. A ordem é clara: chega de bagunça em Carapebus. A nova gestão preza por ordem, disciplina e paz. Não vamos aliviar! Eu se pilota na linha ou se anda de bicicleta ou a pé”, destacou o Secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus, Júnior Luiz Aladoga Gonçalves.



A força-tarefa contou com equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil. As apreensões foram registradas na 130ª Delegacia Policial de Quissamã (130ª DP).