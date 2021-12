Banda Celebrare sobe ao palco na terça-feira (4) - Letycia Rocha - Divulgação

Publicado 31/12/2021 09:47 | Atualizado 31/12/2021 09:55

QUISSAMÃ - A chegada de 2022 em Quissamã será celebrada com queima de fogos nas praias. A prefeitura montou uma celebração especial para o Réveillon nesta sexta-feira (31) e o feriado do 33º aniversário de emancipação político-administrativa, na terça-feira (4).

Nesta sexta-feira e na segunda (3), será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. De acordo com o decreto, os serviços essenciais permanecerão em funcionamento. Comércio e táxis têm horário livre de funcionamento, de acordo com cada estabelecimento. Os ônibus que circulam nos bairros de Quissamã obedecerão a esquema especial nos dias 1º, 2 e 4 de janeiro. No dia 3, os ônibus circularão normalmente.

Na virada de ano haverá a tradicional queima de fogos, nas praias de João Francisco e Barra do Furado e uma programação especial, no domingo (2), organizada pela Secretaria de Cultura e Lazer. O agito começa cedo na Praia de João Francisco, no primeiro evento de 2022, com Marcinho do Forró, nas Casuarinas, a partir das 11h. O cantor Gil Paixão, sobe no trio elétrico a partir das 15h, também na praia de João Francisco. Em Barra do Furado, no dia 2, também no dia 2, quem comanda a festa, a partir das 12h, é Henrique Luxúria, no Trio Barrinha.

As comemorações não param por aí. No 33º aniversário de emancipação político-administrativa haverá uma programação especial com hasteamento de bandeiras no pátio da Prefeitura, às 8h, com participação da Banda Musical União Quissamaense, seguido de missa, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, às 9h. Às 10h, será a inauguração das obras de revitalização da sede da Guarda Civil Municipal.

Para fechar o dia com chave de ouro, às 20h, começa a chamada para Bruce Lemos (teclado), Claudio Gurgel (guitarra), Emerson Mardhine (baixo e vocal), Marco Manela (vocal), Mario Grigorowski (sax e flauta), Ricardo Diniz (vocal e guitarra), Sabrina Gouveia (vocal), Sylvia de Galhardo (vocal) e Xande Figueiredo (bateria). Estes são os componentes da Celebrare, considerada a melhor banda de festa do Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil, com dez discos gravados e um repertório com releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais. O show será na Praça Brigadeiro José Caetano (Praça Matriz), no Centro.

Para que ninguém perca a programação, a Prefeitura de Quissamã, por meio da secretaria municipal de Transportes, preparou um esquema especial com horários extras de ônibus. Confira abaixo: