Programa atende a 680 crianças e adolescentes, de sete a 14 anos. O investimento mensal passará a ser de R$ 170 mil - Letycia Rocha - SECOM/Adilson dos Santos

Programa atende a 680 crianças e adolescentes, de sete a 14 anos. O investimento mensal passará a ser de R$ 170 mil - Letycia RochaSECOM/Adilson dos Santos

Publicado 31/12/2021 09:55

QUISSAMÃ - O Programa Agente Mirim, em Quissamã, terá o benefício reajustado para R$ 250 a partir de janeiro de 2022. A Lei 2.170/21, que trata do reajuste, foi sancionada pela prefeita Fátima Pacheco e publicada no Diário Oficial. O programa atende a 680 crianças e adolescentes, de sete a 14 anos. O investimento mensal passará a ser de R$ 170 mil.

"Uma das áreas que temos mais investido é a assistência social. O dinheiro público tem que melhorar a vida das pessoas. Aumentamos os valores dos programas sociais e criamos programas novos, como o Primeiros Passos que contempla com R$ 250,00 reais, por mês, a 300 famílias com crianças de zero a seis anos", disse a prefeita.



O Programa Municipal de Atenção Básica - Agente Mirim tem como propostas orientar e capacitar crianças e adolescentes no desenvolvimento da autonomia e composição de valores, auxiliando-os nas interações sociais junto à comunidade, estimulando o diálogo, solidariedade e respeito mútuo.

Por meio do Agente Mirim, crianças e adolescentes recebem treinamentos distribuídos em módulos com noções de análise de riscos, meios de prevenção, educação ambiental, noções de cidadania, ética, ações sociais, saúde bucal, higiene pessoal, educação no trânsito e primeiros socorros, entre outros temas relacionados ao desenvolvimento e vida em sociedade.

A secretária de Assistência Social, Tânia Magalhães, destaca que as atividades do programa estão sendo retomadas de forma gradativa. Neste primeiro momento, é desenvolvido um cronograma de atividades com os adolescentes de 12 a 14 anos, da área central, no Centro de Referência da Criança e do Adolescente.