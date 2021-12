Em caso de dúvidas, população pode ir até à Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no centro administrativo - Leonam Viana/PMR

Publicado 24/12/2021 10:24

Os moradores de Resende que ainda não quitaram o o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 devem correr. O prazo para pagar o carnê em cota única vence no dia 29 de dezembro. Depois disso, não será possível pagar o imposto em 2022. Em caso de dúvidas, a população pode ir até à Divisão de Arrecadação Tributária (DAT), no centro administrativo, ou entrar em contato pelo e-mail [email protected] Também é possível pelos telefones: (24) 3381-4609 e (24) 3354-6761.

De acordo com a secretário municipal de Fazenda, Paulo Roberto Russo, o IPTU pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade. Com cerca de 34 mil contribuintes, os carnês foram distribuídos em fevereiro. "Com o fim do ano fiscal fica inviável quitar o imposto dentro do ano de 2022. Por isso, independente da data de emissão das guias neste mês de dezembro, a data limite para o pagamento será o dia 29, explicou.