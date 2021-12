89ª DP (Resende) - Carina Rocha/PMR

Publicado 21/12/2021

Um homem foi preso na segunda-feira (20) suspeito de matar uma pessoa por acreditar que ela seria informante da polícia em Resende. O criminoso foi preso no bairro Parque Embaixador.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no 29 de julho quando um homem foi morto com vários tiros. Segundo investigações, o suspeito se encondeu diversos dias esperando que a vítima passasse pelo local.

Contra o suspeito, foi cumprido mandado de prisão temporária por homicídio. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.