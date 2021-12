Vacinação ao ar livre em Resende - Raimundo Brasil

Publicado 17/12/2021 10:30

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza neste fim de semana uma mobilização da campanha de vacinação contra Covid-19. No sábado (18), a vacinação será no Calçadão do bairro Campos Elíseos, das 9h às 18h. No domingo (19), a ação acontece na Feira Livre do Parque das Águas, das 9h às 15h.

No sábado serão aplicadas as segundas doses da Pfizer para as pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com a primeira dose até o dia 27/11, além da dose de reforço para quem tem mais de 18 anos e tomou a segunda dose até 23/07.

Já no domingo vai ter segunda dose da Pfizer para moradores acima de 12 anos vacinadas até o dia 28/11, e dose de reforço para o mesmo público-alvo do dia anterior. Não será preciso agendar, apenas levar um documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação.