Serão aplicadas segundas doses e doses de reforço - Douglas Pacheco

Serão aplicadas segundas doses e doses de reforçoDouglas Pacheco

Publicado 20/12/2021 17:44

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou o calendário de vacinação contra Covid-19 para a próxima semana. No cronograma serão aplicadas segundas doses da Pfizer, Janssen e as doses de reforço, de 20 a 23 de dezembro.

Na terça-feira (21), serão vacinadas com a segunda dose as pessoas a partir de 12 anos que receberam a Pfizer até 30/11. A imunização acontece das 8h às 12h, nas seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria. Além disso, as equipes também aplicarão as doses de reforço no grupo com idade acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até o dia 31/07.

Na quarta-feira (22), haverá novamente aplicação da segunda dose da Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, vacinadas até o dia 01/12. E ainda dose de reforço para o público acima de 18 anos, vacinado com a segunda dose até o dia 31/07.

Para a quinta-feira (23), aplicação da segunda dose da Pfizer para população acima de 12 anos, vacinada até 02/12. Além da dose de reforço para os munícipes acima de 18 anos, vacinados com a segunda dose até 31/07.

Segunda dose da vacina Janssen

A Prefeitura também realizará a aplicação da segunda dose da Janssen para os moradores de todos os bairros de Resende, nos dias 21 a 23 de dezembro das 13h30 às 16h, nos seguintes postos: ESF Liberdade, Policlínica Manejo, ESF Cidade Alegria, Policlínica Cidade Alegria, Centro Municipal de Imunização, Clínica da Família e ESF Paraíso.