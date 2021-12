Evento é voltado para os consumidores residenciais da zona urbana ou rural de Resende, Itatiaia e Porto Real - Carina Rocha

Publicado 20/12/2021 15:00

O Procon Resende, em parceria com a Enel, concessionária de energia elétrica na região das Agulhas Negras, vai realizar na próxima terça-feira (21), um Mutirão de Negociação de Dívidas. O evento acontece das 9h às 16h, na sede do Procon, na Rua Gulhot Rodrigues, nº 257, bairro Comercial.

O evento é voltado para os consumidores residenciais da zona urbana ou rural de Resende, Itatiaia e Porto Real que possuem alguma dívida com a empresa. Para isso, é preciso ter, no mínimo, uma fatura atrasada com mais de 90 dias, além de ter contrato vigente de prestação de serviço com a Enel.

Estão previstas como condições de negociação o pagamento de entrada que pode variar entre 0% até o valor oferecido pelo devedor; parcelamento da dívida em até 24 cotas; isenção de encargos (multas e juros), correção monetária ou juros de financiamento.

No ato da negociação é importante levar RG, CPF, Comprovante de residência e as contas em atraso. Caso não seja o titular da conta, é válido lembrar a necessidade de ter em mãos a procuração.