Uniforme 1 é inspirado em histórico uniforme do Lyon da década 1950 - Leonam Viana/RFC

Uniforme 1 é inspirado em histórico uniforme do Lyon da década 1950Leonam Viana/RFC

Publicado 23/12/2021 09:23

O time do Resende lançou na quarta-feira (22) o uniforme 1 para a temporada 2022. O modelo resgata as raízes do parceiro internacional do clube, o Olympique Lyonnais, e fortalece o elo com a história do Gigante do Vale. O layout da camisa lembra o período em que Pires Constantino atuou pelo Lyon e cravou a primeira bandeira brasileira no gigante francês.

O novo uniforme é fruto da parceria com a fornecedora de material esportivo Alluri. “Estamos muito felizes com essa obra prima que será usada pela equipe em 2022. O conceito da camisa também envolve a seguinte reflexão: Pires Constantino foi o primeiro brasileiro do Lyon. E agora, quem será o próximo?”, indagou o diretor de marketing do Resende, Marcelo Montenegro. O uniforme de número 2, tradicionalmente listrado, será lançado na próxima semana.