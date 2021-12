Prefeitura de Resende - Gleisiane Carvalho

Publicado 24/12/2021 10:42

A Prefeitura de Resende entra em recesso de fim de ano a partir desta sexta-feira (24) e voltam no dia 3 de janeiro de 2022. Os serviços essenciais como atendimento emergencial de saúde, Defesa Civil e recolhimento de lixo estarão funcionando normalmente ou em regime de plantão.

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori funcionará 24h para população adulta, enquanto que o Hospital da Criança Albert Sabin atenderá as crianças para os casos de emergência e urgência. Assim como a UPA, situada na Cidade Alegria funcionará 24h.

A Central de Ambulâncias pode ser acionada pelo telefone (24) 3381-4493, o SAMU pelo 192 e a Defesa Civil pelo 199. As unidades de saúde dos bairros voltam a funcionar no início do ano.

Hemonúcleo

O Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR) funcionará apenas nos dias 27, 28 e 29 de dezembro das 8h às 11h. A partir do dia 3 de janeiro, o atendimento volta ao normal.