Carro pertencia a uma locadora e tinha sido furtado no dia 23 de julhoDivulgação

Publicado 27/12/2021 09:32

Durante a Operação Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no domingo (26) um veículo com registro de furto na via Dutra. O caso aconteceu em Resende.

De acordo com a PRF, o carro, com placas de Belo Horizonte/MG, pertencia a uma locadora e tinha sido furtado no dia 23 de julho desse ano em São Paulo.

O motorista de 35 anos foi detido e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende.