Raphael Macena - Leonam Viana/RFC

Raphael MacenaLeonam Viana/RFC

Publicado 24/12/2021 11:00

O Resende está com um novo reforço para o Campeonato Carioca de 2022. Trata-se do centroavante Raphael Macena, de 32 anos. Depois de disputar a Série C pelo Mirassol/SP, o experiente jogador ainda tem passagens no Brasil por clubes como São Bento, Ceará, Guarani, Juventude e Luverdense, entre outros. No exterior, atuou no Japão e Grécia.

Com estreia marcada para o dia 23 de janeiro contra a equipe do Madureira, na casa do adversário, Macena avaliou o comprometimento do time com o campeonato. "Estou bem feliz e esperançoso de fazer um campeonato muito bom junto com a equipe. O Resende vem montando uma equipe bem forte e competitiva para esse carioca. Então, isso dá mais vontade de fazer parte desse grupo. É muito importante para um atleta trabalhar com alegria e a diretoria está nos dando todo respaldo. Isso é fundamental para que a gente conquiste bons resultados", disse.

Além de Raphael, o Gigante do Vale Gigante já anunciou a contratação do meia Emanuel Biancucchi, do atacante Gabriel Justino e do goleiro Gustavo Fraga. Alguns jogadores também estão de volta: o goleiro Jefferson Luís, o zagueiro Joanderson, o volante Paulo Victor e os atacantes Jefinho e Igor Bolt.