Até o momento, foram colocadas 32 estacas nas extremidades - Divulgação/PMR

Publicado 29/12/2021 09:31

Os serviços para a construção da quarta ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Resende, continuam a todo vapor durante o recesso de fim de ano. Nesta semana, foi iniciada a etapa de fundação da estrutura, o que demandou a colocação de 32 estacas nas extremidades.

A nova ponte vai ligar a região das Barras ao polo industrial, contribuindo para o escoamento da produção e mobilidade dos moradores do entorno das indústrias e empresas.

As próximas fases da obra envolvem a preparação do local para o nivelamento do solo. Depois, será o corte da "cabeça" de cada estaca, alinhando as bases. Após isso, as equipes vão implantar as ferragens dos blocos.