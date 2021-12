Thomas Ben-Hur - Divulgação/RFC

Publicado 28/12/2021 09:38

O Resende anunciou a contratação do lateral-direito Thomas Ben-Hur, de 25 anos, que disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-AC. O atleta tem passagens por outros clubes como Ferroviária, Potiguar e Flamengo-SP.

Sua contribuição no Auxar Italiano, time do Chile, entre 2015 e 2016, fez com que o jogador ganhasse a dupla nacionalidade. O atleta, cuja avó paterna e pai vieram do Chile, utilizou a árvore genealógica para adquirir dupla nacionalidade.

Versátil, Thomas Ben-Hur também atua no meio-campo e tem afinidade com as redes adversárias. Em 2021, o atleta marcou três vezes em 23 jogos pelo Atlético-AC. "Meus companheiros me acolheram muito bem e quero muito ver o Resende brigando na parte de cima da tabela. Com muita garra e determinação quero ser muito feliz aqui no Resende”, comentou.