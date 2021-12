Meia Zizu, de 32 anos - Divulgação/RFC

Meia Zizu, de 32 anosDivulgação/RFC

Publicado 29/12/2021 11:57

O Resende anunciou nesta semana mais um reforço para a temporada 2022. O meia Zizu, de 32 anos, está de volta ao clube em sua terceira passagem. Formado nas categorias de base do Gigante do Vale, o jogador já passou pelo Democrata, Brasiliense, Floresta-CE, Sertãozinho e Goianésia.

No Sul Fluminense, ele terá a companhia do primo Léo Pedro, de 19 anos. Nascido em Resende, Zizu agradeceu a nova oportunidade de representar o time da cidade natal. "Acho que temos tudo para conquistar nossos objetivos e fazer um grande campeonato. Tive a oportunidade de trabalhar com o Sandro nos dois jogos finais do Carioca de 2020, é um cara sem palavras”, declarou.