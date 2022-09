Partida foi no Estádio Municipal Antônio Corrêa, em Itatiaia. - Vinícius Valim/APN

Publicado 07/09/2022 20:47

O time feminino do Pérolas Negras goleou o Rio São Paulo por 11 a 0 nesta quarta-feira (7). O jogo foi pela segunda rodada da Série A do Campeonato Carioca. A partida aconteceu no Estádio Municipal Antônio Corrêa, em Itatiaia.

Os gols foram marcados por Vitória (2), Reis (2), Rocha (2), Elisa (2), Ianca, Tchiella e Carolzinha. O próximo compromisso será no sábado (10), contra o Barcelona, às 15h, no Louzadão, em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.