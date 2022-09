Material apreendido estava dentro de ônibus com destino ao Rio de Janeiro - Divulgação

Material apreendido estava dentro de ônibus com destino ao Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 08/09/2022 17:01 | Atualizado 08/09/2022 17:03

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (8) centenas de camisas falsificadas de times e seleções de futebol na Via Dutra. A apreensão aconteceu no KM 335 da rodovia, em Resende.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro. Durante revista, os policiais encontraram algumas caixas de papelão que haviam sido despachadas da cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, com destino à capital fluminense.

Dentro das caixas, foram encontradas 315 camisas de times de futebol, sendo que as notas fiscais apontavam valores abaixo do mercado. O material foi apreendido e levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o caso foi registrado como contrafação. Ninguém foi preso.