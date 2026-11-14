Estrutura do natal está sendo montada no EcoparqueFoto: Divulgação/Secom
O Ecoparque será o principal ponto de encontro do Natal 2026 em Resende. O espaço reunirá atrações como trenzinho que circula pelo parque, carrossel, pista de patinação no gelo, tirolesa, escalada, casa do Papai Noel e dos duendes, presépio, além de praça de alimentação. O Papai Noel estará presente todos os dias para receber as crianças e os visitantes.
Para aproveitar o evento com tranquilidade, os visitantes poderão estacionar seus veículos no Parque de Exposições, tanto na área asfaltada quanto no gramado, e no estacionamento em frente ao Ecoparque.
"Há muitos anos, as famílias de Resende esperam por uma programação de Natal que reúna a cidade em torno dessa celebração. Por isso, preparamos tudo com muito carinho e atenção aos detalhes, desde as atrações até a decoração em diferentes pontos do município. Queremos que cada família possa aproveitar esse momento, viver novas experiências e criar lembranças especiais. Esse Natal foi pensado para os moradores de Resende, para que todos se sintam parte dessa festa", afirmou o prefeito Tande Vieira.
Atendimento preferencial
Uma das iniciativas do “Natal Mágico de Resende” será o atendimento preferencial a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir de 21 de novembro, aos sábados e domingos, das 18h às 19h, as atrações terão um horário reservado para esse público, com condições de acesso mais adequadas e participação nas atividades.
Cadastramento para evitar filas
O cadastro deverá ser feito pelo site http://natalmagicoresende2026.com.br, que pode ser acessado de qualquer smartphone ou computador. No primeiro acesso, o visitante deverá realizar um cadastro com nome, telefone e e-mail vinculado ao Google. Depois, poderá escolher a atração desejada e acompanhar a organização da fila pelo próprio sistema.
Para facilitar o acesso, haverá Wi-Fi gratuito no local e pontos de apoio para quem precisar de ajuda com o cadastro ou tiver dúvidas sobre o funcionamento da plataforma.
O sistema será utilizado nas atrações: trenzinho, carrossel, pista de patinação no gelo, casa do Papai Noel e dos duendes e tirolesa.
Natal iluminado em diferentes regiões
Funcionamento
A programação seguirá até 5 de janeiro de 2027. Durante todo o período, moradores e visitantes poderão aproveitar as atrações gratuitamente.
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