Estrutura do natal está sendo montada no Ecoparque - Foto: Divulgação/Secom

Estrutura do natal está sendo montada no EcoparqueFoto: Divulgação/Secom

Publicado 14/11/2026 14:31



Neste Natal, Resende vai ganhar um cenário diferente. Um espaço preparado para reunir famílias, criar lembranças e oferecer experiências que, muitas vezes, só aparecem em filmes. O “Natal Mágico de Resende” chega com uma estrutura especial, atrações gratuitas para diferentes idades e decoração em vários pontos do município. A inauguração será no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no Ecoparque.

A abertura terá uma programação especial. Às 19h30, o público poderá acompanhar um espetáculo de drones, com duração prevista de 15 minutos. Na sequência, será realizado o acendimento da árvore de Natal, um dos momentos centrais da inauguração.



O Ecoparque será o principal ponto de encontro do Natal 2026 em Resende. O espaço reunirá atrações como trenzinho que circula pelo parque, carrossel, pista de patinação no gelo, tirolesa, escalada, casa do Papai Noel e dos duendes, presépio, além de praça de alimentação. O Papai Noel estará presente todos os dias para receber as crianças e os visitantes.



Para aproveitar o evento com tranquilidade, os visitantes poderão estacionar seus veículos no Parque de Exposições, tanto na área asfaltada quanto no gramado, e no estacionamento em frente ao Ecoparque.



"Há muitos anos, as famílias de Resende esperam por uma programação de Natal que reúna a cidade em torno dessa celebração. Por isso, preparamos tudo com muito carinho e atenção aos detalhes, desde as atrações até a decoração em diferentes pontos do município. Queremos que cada família possa aproveitar esse momento, viver novas experiências e criar lembranças especiais. Esse Natal foi pensado para os moradores de Resende, para que todos se sintam parte dessa festa", afirmou o prefeito Tande Vieira.





Atendimento preferencial



Uma das iniciativas do “Natal Mágico de Resende” será o atendimento preferencial a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir de 21 de novembro, aos sábados e domingos, das 18h às 19h, as atrações terão um horário reservado para esse público, com condições de acesso mais adequadas e participação nas atividades.

Cadastramento para evitar filas







O cadastro deverá ser feito pelo site



Para facilitar o acesso, haverá Wi-Fi gratuito no local e pontos de apoio para quem precisar de ajuda com o cadastro ou tiver dúvidas sobre o funcionamento da plataforma.



O sistema será utilizado nas atrações: trenzinho, carrossel, pista de patinação no gelo, casa do Papai Noel e dos duendes e tirolesa. Outra novidade é o sistema de fila virtual, desenvolvido pela gestão municipal para organizar o acesso e evitar que os visitantes precisem permanecer em pé aguardando a vez em cada brinquedo.O cadastro deverá ser feito pelo site http://natalmagicoresende2026.com.br , que pode ser acessado de qualquer smartphone ou computador. No primeiro acesso, o visitante deverá realizar um cadastro com nome, telefone e e-mail vinculado ao Google. Depois, poderá escolher a atração desejada e acompanhar a organização da fila pelo próprio sistema.Para facilitar o acesso, haverá Wi-Fi gratuito no local e pontos de apoio para quem precisar de ajuda com o cadastro ou tiver dúvidas sobre o funcionamento da plataforma.O sistema será utilizado nas atrações: trenzinho, carrossel, pista de patinação no gelo, casa do Papai Noel e dos duendes e tirolesa.

Natal iluminado em diferentes regiões

Além da estrutura principal no Ecoparque, a decoração natalina também vai chegar a outros pontos de Resende, com enfeites e iluminação no Acesso Oeste, Montese, Cidade Alegria, Campos Elíseos, Visconde de Mauá, Beira-Rio e Avenida Coronel Mendes.

Funcionamento

Após a inauguração, o Natal Mágico de Resende funcionará de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite. Às segundas-feiras, o espaço ficará fechado para manutenção dos equipamentos e brinquedos, bem como organização e limpeza do Ecoparque.



A programação seguirá até 5 de janeiro de 2027. Durante todo o período, moradores e visitantes poderão aproveitar as atrações gratuitamente.